Viabilità: Aspi, su D08 Gallarate - Gattico chiusure notturne allacciamento A8

- In una nota Autostrade informa che sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese, nei seguenti giorni e orari: dalle 21.00 di venerdì 27 alle 6.00 di sabato 28 agosto; dalle 21.00 di venerdì 3 alle 6.00 di sabato 4 settembre. In alternativa, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Gallarate; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 e rientrare, sulla A8, allo svincolo di Cavaria o di Solbiate Arno. (Com)