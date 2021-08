Milano: Sardone (Lega), a Brera Sala abbandona anche i capolavori di Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' veramente spiacevole camminare in via San Marco e guardare le condizioni del sistema di conche perfezionate da Leonardo da Vinci. La chiusa dell'Incoronata - commenta in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano - rappresenta uno degli innumerevoli vanti di Milano, ma purtroppo è totalmente abbandonata. Qualsiasi città al mondo ce la invidierebbe ma purtroppo non è nè valorizzata né mantenuta dignitosamente. Da anni purtroppo è preda del degrado, con componenti in legno che si staccano, sporca, ridotta in alcuni giorno a un deposito di immondizie. Negli anni è stata anche rifugio di senzatetto”. Silvia Sardone aggiunge che: “Negli angoli della 'vasca' ci sono anche casette per i gatti. Ovunque erbacce altissime sia sotto che negli spazi superiori fronte strada. Il comune di Milano, a guida Pd, non fa nulla per darle decoro. Ed è un vero scandalo. E meno male che dicono di essere concentrati sulla cultura. Perchè non è stata inserita in un progetto di valorizzazione con il ministero della cultura?”. “Possibile che Sala abbia così scarsa considerazione del nostro patrimonio pubblico? E meno male che voleva riaprire i navigli, chissà che disastro avrebbe portato avanti" conclude l'esponente della Lega (Com)