Algeria-Marocco: portavoce Onu Dujarric invita Rabat e Algeri al dialogo

- Il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, incoraggia Marocco e Algeria a trovare una modalità di comunicazione per superare le attuali tensioni. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, esortando i due Paesi ad "andare avanti" nelle relazioni diplomatiche e riprendere il dialogo per trovare una soluzione reciproca alla crisi attuale. Il portavoce ha inoltre sottolineando la necessità del dialogo tra i due Paesi per garantire la stabilità della regione e preservare gli interessi dei due popoli. La dichiarazione delle Nazioni Unite fa eco agli appelli di diverse nazioni, nonché di organismi regionali come l'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, due giorni fa ha letto una dichiarazione a nome del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in cui si stabiliva la rottura dei rapporti diplomatici con Rabat. Secondo quanto dichiarato dalla parte algerina, alla base della decisione ci sarebbero gli “atti ostili” del Marocco nei confronti dell'Algeria da metà luglio, in particolare le dichiarazioni a sostegno al diritto all'autodeterminazione della Cabilia, e le affermazioni su rapporti tra Algeria e Iran fatte dal ministro israeliano, Yair Lapid, durante la sua visita in Marocco. Algeri ha anche accusato Rabat di essere dietro gli incendi boschivi che hanno causato decine di vittime e devastato il nord del Paese. Da parte sua, il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha definito “ingiustificata, pretestuosa”, ma tuttavia “attesa” la scelta di Algeri.(Mar)