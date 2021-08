Sudafrica: personale del partito Anc inizia sciopero per mancati pagamento stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti del Congresso nazionale africano (Anc), il partito al potere in Sudafrica, iniziano oggi uno sciopero per una serie di rimostranze, tra cui i ritardi nei pagamenti degli stipendi. Lo rende noto lo stesso Anc in un comunicato, precisando che tutti gli uffici del partito resteranno chiusi. Il partito sta combattendo da mesi con una crisi di liquidità e lo sciopero arriva dopo che ai lavoratori è stato comunicato che i loro stipendi di luglio e agosto sarebbero stati posticipati. (Res)