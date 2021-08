Turchia-Afghanistan: ministro Difesa Akar, miriamo a completare ritiro militari il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è intenzionata a completare il ritiro del proprio contingente militare dall’Afghanistan il prima possibile. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in una conferenza stampa, dopo che ieri il dicastero ha annunciato l’inizio del ritiro del contingente turco, che prima degli ultimi sviluppi nella crisi afgana era composto da circa 400 militari impegnati nella sicurezza dell’aeroporto di Kabul. “L'evacuazione dei nostri militari dall'Afghanistan è iniziata con l'orgoglio di aver svolto con successo il compito affidatogli. Miriamo a completare le attività di trasferimento il prima possibile", ha dichiarato Akar. "Nonostante le condizioni critiche dell'aeroporto di Kabul, il personale delle Forze armate turche ha compiuto ogni sforzo per attuare il piano senza grandi interruzioni. Ringraziamo i nostri amici e fratelli di Pakistan e Tagikistan per il loro sostegno alle nostre attività e i nostri alleati con cui lavoriamo insieme nella regione. In coordinamento con il ministero degli Affari Esteri e le istituzioni competenti, le nostre attività continuano nel quadro dei nostri attuali piani di evacuazione", ha affermato Akar.Intanto, secondo quanto affermato ieri dal portavoce presidenziale turco, Ibrahim Kalin, la Turchia potrebbe rimanere in Afghanistan per fornire supporto tecnico ai talebani nella gestione dell'aeroporto internazionale Hamid Karzai nella capitale Kabul anche dopo l'evacuazione dei suoi militari. "Dopo il ritiro delle nostre truppe, potremmo continuare questo compito operativo all’interno dell’aeroporto. Se sarà concordato nei termini e verrà raggiunto un accordo in questa direzione, continueremo a fornire il nostro servizio”, ha dichiarato Kalin, precisando che il ritiro dei militari turchi richiederà fino a 36 ore. Kalin ha affermato l'importanza di mettere in sicurezza l'aeroporto, aggiungendo che continuano i negoziati sugli esperti civili turchi che forniscono supporto tecnico all'aeroporto, mettendo in dubbio la capacità dei talebani di mantenere lo scalo funzionante e in sicurezza. Kalin ha affermato che la missione diplomatica civile turca continua le sue funzioni in Afghanistan, sebbene alcuni dipendenti siano stati evacuati. “Il nostro ambasciatore è lì, i nostri dipendenti dell'ambasciata sono lì. Abbiamo evacuato alcuni di loro, ma il personale principale prosegue il suo lavoro”, ha dichiarato il portavoce della presidenza turca. Parlando dei rapporti con i talebani, Kalin ha affermato che "i passi da compiere sul campo" determineranno l'agenda principale delle relazioni tra le due parti. (Res)