Romania: via libera governo a bozza ordinanza su riduzione impatto plastica sull'ambiente

- Il governo della Romania ha dato il via libera alla bozza dell'ordinanza sulla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti di plastica sull'ambiente. L'iniziativa mira alla trasposizione di una direttiva europea nella legislazione nazionale. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agerpres". In questo senso, sarà vietata la vendita di prodotti monouso in plastica come posate, piatti, cannucce per bevande o contenitori per alimenti in polistirene espanso. Inoltre, gli operatori economici che ancora commercializzano alcuni dei prodotti citati dovranno offrire al consumatore la possibilità di scegliere alternative riciclabili o non plastiche. "In base all'ordinanza d'urgenza, i controlli saranno effettuati presso produttori e importatori e non tra i commercianti", ha spiegato il ministro dell'Ambiente, Tanczos Barna, in una conferenza stampa. "Negli ultimi cinquant'anni, la produzione e il consumo di plastica sono aumentati di 20 volte e sembra che raddoppierà, mentre nei prossimi vent'anni, a livello mondiale, supererà i 600 milioni di tonnellate. Solo il 30 per cento della plastica dell'Ue, per un totale di 25 milioni di tonnellate all'anno, viene raccolto separatamente e riciclato. Di conseguenza, la plastica sta diventando un pericolo crescente per la flora e la fauna acquatiche", sottolinea in un comunicato il ministero dell'Ambiente di Bucarest. (Rob)