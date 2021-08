Donne: Bonetti, c'è bisogno di leadership condivisa e di protagonismo concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite del programma "Agorà estate", su Rai 3, ha citato le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dicendo che "le donne non sono migliori degli uomini, ma abbiamo bisogno delle donne perché sono diverse, e c'è bisogno di questa diversità, di questa leadership condivisa. Oggi - ha aggiunto la ministra - è il tempo di un protagonismo che diventi sempre più concreto e diventi sempre più prassi nella nostra vita, nelle nostre case e nella nostra società. Il segnale del G20 italiano va in questa direzione", ha concluso Bonetti. (Rin)