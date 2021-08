Afghanistan: premier Repubblica Ceca, non negozieremo con i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non negozierà con i talebani in Afghanistan. Lo ha dichiarato in un’intervista al quotidiano “Mlada Fronta Dnes” il premier ceco, Andrej Babis. A suo dire le relazioni con i talebani sono un problema che devono affrontare il Consiglio europeo e la Nato. “La missione per noi è finita, abbiamo salvato le persone che occorreva salvare”, ha dichiarato il capo del governo. “I talebani stanno cercando di mostrare al mondo che in Afghanistan non c’è alcun problema dopo il ritiro delle truppe alleate e che non c’è ragione per gli afgani di lasciare il Paese. Solo il tempo dirà se ci si può fidare di loro”, ha continuato il premier ceco. La settimana scorsa il ministro degli Esteri, Jakub Kulhanek, ha dichiarato all’agenzia di stampa “Ctk” che Praga dovrà accettare la nuova situazione nel Paese asiatico e cercare una più stretta cooperazione con i Paesi che sono in contatto con i talebani. (Vap)