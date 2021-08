Roma: minaccia di sfregiare moglie con l'acido, arrestato 52enne in zona Pineta Sacchetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver minacciato di sfregiarla con l'acido si è presentato sotto casa della moglie, armato di una spranga di ferro, ma è stato arrestato in flagranza dalla polizia. È successo la notte scorsa, in zona Pineta Sacchetti a Roma, quando al 112 è arrivata la chiamata disperata di una donna che, nascosta in casa di alcuni familiari per scappare alle botte del marito violento, si è trovata l'uomo fuori dalla porta che, con una spranga in ferro, cercava di entrare inveendo contro di lei. La vittima, nel disperato tentativo di mandare via l'aggressore, aveva spento tutte le luci fingendo di non essere in casa. (segue) (Rer)