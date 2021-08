Repubblica Ceca: Camera discute presunto spionaggio di persone vicine al presidente Zeman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati ceca discute oggi il presunto spionaggio subito da persone vicine al presidente Milos Zeman. Lo afferma l’agenzia di stampa “Ctk”. La discussione avverrà in commissione di controllo sui servizi di informazione e sicurezza (Bis), ovvero l’agenzia dei servizi segreti interni. Secondo quanto affermato dal presidente della commissione, Pavel Belobradek, il direttore del Bis Michal Koudelka sarà presente. A dichiarare che il controspionaggio della Repubblica Ceca ha spiato persone a lui vicine è stato il medesimo capo dello Stato in un’intervista al quotidiano “Blesk” lo scorso fine settimana. Secondo Zeman, è stato lo stesso Koudelka ad autorizzare le intercettazioni alcuni anni fa. Zeman ha dichiarato che Babis gli ha detto personalmente di aver fermato lo spionaggio ai danni di persone a lui vicine e di queste parole sarebbe testimone Vrastislav Mynar, cancelliere del presidente. Il capo dello Stato è convinto che il Servizio di informazione e sicurezza (Bis), il controspionaggio ceco, abbia messo sotto sorveglianza il suo consigliere economico, Martin Nejedly, e altre persone a lui prossime. Il premier ceco ha però smentito il presidente in un ‘intervista recente all’emittente “Ceska televize”. “Non ho detto nulla del genere. Escludo che qualcosa del genere sia avvenuto alla presenza di Mynar”, ha dichiarato Babis all’emittente. (Vap)