Irlanda-Francia: oggi prima visita ufficiale per Macron a Dublino

- Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso oggi a Dublino per la sua prima visita ufficiale in Irlanda. Il capo dello Stato francese resterà un giorno nella capitale irlandese dove incontrerà l’omologo, Michael Higgins, e il primo ministro, Micheal Martin, oltre a visitare il Trinity College e il Guinness Enterprise Centre. La visita prenderà il via a Phoenix Park e successivamente Macron incontrerà Higgins ad Aras an Uachtarain, la residenza presidenziale irlandese, per quella che viene annunciata come una discussione accademica. Successivamente, il presidente francese incontrerà a pranzo il premier Martin negli edifici del governo, dove si prevede che Brexit, il futuro dell'Ue, il Covid-19 e la situazione in corso in Afghanistan siano i temi all'ordine del giorno. Successivamente Macron e Martin terranno una conferenza stampa congiunta. Successivamente, il capo dello Stato visiterà il Trinity College e poi si dirigerà al Guinness Enterprise Centre dove incontrerà imprenditori irlandesi e francesi con cui discuterà dell'impatto che il centro ha avuto sullo sviluppo dell'area locale. Infine, Macron tornerà ad Aras an Uachtarain, dove il presidente Higgins terrà un ricevimento in suo onore. (Rel)