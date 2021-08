Congo-Kinshasa: opposizione promuove mobilitazione il 15 settembre contro riforma Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha indetto manifestazioni di massa per il prossimo 15 settembre in tutto il Paese per chiedere un consenso sulle leggi elettorali. La mobilitazione, riferisce la stampa locale, è stata promossa dalla coalizione Lamuka, guidata da Martin Fayulu e Adolphe Muzito, che ha impugnato la legge che disciplina la Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni) e ha messo in guardia contro ogni tentativo di ritardare le elezioni generali in programma del 2023. Il presidente Felix Tshisekedi è accusato di aver bloccato il processo elettorale mentre i capi delle confessioni religiose faticano a trovare un consenso sul nome della personalità che dovrebbe guidare la Ceni. (Res)