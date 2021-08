G20: Bonetti, approccio condiviso per accelerare il cammino verso la parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario accelerare sulla strada della parità di genere e per questo è necessario un approccio condiviso. Lo ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, in apertura della conferenza G20 sull'empowerment femminile che si tiene oggi a Santa Margherita Ligure. "La Presidenza italiana del G20 ha fortemente voluto questa conferenza, in un tempo in cui l'Italia ha scelto convintamente per il proprio sviluppo la strada del protagonismo delle donne, dell'empowerment e della parità, obiettivo da raggiungere a tutti i livelli", ha detto la ministra. "È nostra convinzione che lungo questa strada sia giunta l'ora di accelerare, e che per fare questo si debba favorire un approccio condiviso al tema. Sono tante le sfide che le donne hanno fronteggiato nella pandemia di Covid-19 e ancora affrontano: quelle sanitarie in primis e quelle causate dal gravare dei carichi di cura familiare in maniera preponderante sul ruolo femminile. Simili sfide chiedono una risposta coordinata in seno al G20", ha detto la ministra osservando che la pandemia ha segnato anche un drammatico aumento dei casi di violenza contro le donne, aggravando un fenomeno che resterà difficile contrastare se non creando condizioni di vera parità tra uomini e donne. "Per gran parte delle vittime, l'empowerment, anche economico, è la sola possibilità di una via d'uscita dalla violenza", ha detto ancora Bonetti. (Res)