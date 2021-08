Roma 2021: Calenda, Gualtieri porta in giunta M5s, Michetti fa commedia e Raggi è no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Gualtieri? Il consociativismo romano alla Bettini. Enrico Michetti? La commedia di Alberto Sordi. Virginia Raggi? Il nulla no vax". Così, in una intervista a Il Foglio, il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda descrive gli avversari del centrosinistra, Roberto Gualtieri, del centrodestra, Enrico Michetti, e del M5s, Virginia Raggi. "Se Gualtieri diventa sindaco i Cinque stelle entrano in giunta cinque minuti dopo. I grillini sono già nelle sue liste elettorali - aggiunge -. Già dicono che sono fascista, la formuletta che rivela la natura di questa sinistra della doppia morale. Loro sono i buoni perché Berlinguer era buono. Tutti gli altri sono cattivi e fascisti. A meno che poi non si alleano con loro e allora diventano imporvvisamente buoni come è successo con Conte". (Rer)