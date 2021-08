Francia: premier Castex, "riforma pensioni indispensabile ma pandemia è priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle pensioni per la Francia è indispensabile ma la priorità è sconfiggere la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il primo ministro francese, Jean Castex, all'emittente radiofonica "Rtl". "La riforma, o forse converrebbe dire la salvaguardia delle pensioni, è indispensabile. Detto questo, è importante fare la cosa giusta al momento giusto. Prima di poter lavorare sul punto pensioni, la crisi pandemica deve essere tenuta sotto controllo e dobbiamo disporre delle fondamenta per una solida ripresa economica", ha riferito Castex, reiterando i propositi espressi dal presidente Macron il 12 luglio scorso. "Per quanto riguarda la seconda condizione, siamo vicini all'obiettivo. Stiamo infatti preparando un piano di investimento con scadenza nel 2030. Dal punto di vista sanitario invece, abbiamo ancora del lavoro da fare, data la situazione allarmante nei territori d'oltremare", ha aggiunto Castex. (Frp)