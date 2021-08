Maltempo: Coldiretti, + 60 per cento tempeste nel 2021, danni per 1 miliardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con più di 5 tempeste al giorno il 2021 fa registrare in Italia un aumento del 60 per cento degli eventi climatici estremi fra grandinate, bombe d’acqua e tempeste di vento alternate a ondate di calore che hanno devastato le campagne da nord a sud della Penisola con danni per oltre un miliardo di euro. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Eswd in riferimento all’allerta gialla scattata per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. L’ultimo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo in Italia registra danni da grandine in Puglia su vigneti e oliveti fra Grottaglie, Castellaneta e Manduria nel Tarantino oltre che nelle campagne fra Torremaggiore e San Severo nel Foggiano e chicchi di ghiaccio grossi come noccioline sono caduti in Salento tra Arnesano, Monteroni e Carmiano, in provincia di Lecce. Mentre in Molise – spiega la Coldiretti in una nota – le tempeste di vento, acqua e grandine hanno raso al suolo decine di ettari di vigneti e di campi di girasole. In Campania – continua la Coldiretti - sono finite sotto bombe di ghiaccio e tempeste di fulmini le costiere sorrentina e amalfitana, a Gragnano interi grappoli di uva pronti alla raccolta sono stati scaraventati a terra dalla furia del maltempo, colpiti gli uliveti e gli agrumeti di Amalfi e si registrano danni a piante e fiori e alle serre sull'area stabiese e dei monti Lattari (segue) (Com)