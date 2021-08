Roma: ruba un monitor e aggredisce vigilante, arrestato cubano 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato nel negozio Mediaworld in via Giulio Agricola a Roma e, afferrato un monitor, ha tentato di scappare senza pagare. Ad accorgersi del tentativo di furto compiuto da un 43enne cubano è stato un agente della sorveglianza che ha lo ha fermato. Lo straniero, però, ha reagito aggredendo il sorvegliante e ingaggiando così una colluttazione che ha trasformato il suo tentativo di furto in rapina. Poco dopo, infatti, è stato identificato e arrestato dagli agenti del commissariato Tuscolano (Rer)