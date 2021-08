Libia: missione Onu accoglie con favore creazione forza congiunta tra est e ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha accolto con favore la creazione di una nuova forza congiunta che comprende milizie di Misurata e di Bengasi per garantire la sicurezza del sistema idrico libico, in particolare del Grande fiume artificiale. La nuova forza congiunta è formata dalla 166ma Brigata per la protezione e la sicurezza di Misurata e dalla Brigata Tariq bin Ziyad delle forze del generale libico Khalifa Haftar, inquadrata all’interno dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). “La Missione elogia questi sforzi, condotti in coordinamento con la Commissione militare congiunta 5+5. È un passo avanti molto significativo verso l'unificazione dell'istituzione militare e del Paese”, si legge nella nota. Da parte sua l’inviato speciale delle Nazioni Unite, Jan Kubis, ha dichiarato: “Accolgo con grande favore questo risultato, che non solo garantirà la sicurezza del Grande fiume artificiale e il flusso ininterrotto di approvvigionamento idrico, ma aprirà anche la strada a ulteriori misure di rafforzamento della fiducia e, infine, alla piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e alla riunificazione delle istituzioni statali”. Kubis ha aggiunto che “questo passo invia un messaggio forte ai libici e agli attori internazionali che gli attori in campo sono disposti e in grado di superare le loro differenze e unirsi nella costruzione di un Paese stabile, prospero e democratico". (segue) (Lit)