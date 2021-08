Libia: missione Onu accoglie con favore creazione forza congiunta tra est e ovest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 agosto, il comandante della 166ma Brigata della "città-Stato" ii Misurata (ovest), Muhammad al Hussan, ha incontrato il leader della Brigata Tariq bin Ziyad delle forze del generale libico Khalifa Haftar, nella città di Al Shwerf, a sud-est della capitale della Libia, Tripoli. Durante l’incontro, le parti hanno stabilito una forza congiunta per mettere in sicurezza il sistema idrico di Al Hasawna, nella città di Al Shwerf, con alcuni punti di stazionamento lungo la rotta fluviale da nord a sud. Si tratta di uno sviluppo significativo in vista della riunificazione tra le milizie rivali dell'ovest e dell'est della Libia, uno dei punti chiave per il successo della riconciliazione nazionale a seguito del conflitto armato del 2019-2020. Dopo l'incontro, il primo ministro del Governo di unità nazionale con sede a Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, ha assegnato alla 166ma Brigata la protezione del tratto Grande fiume artificiale - il mega acquedotto realizzato in epoca gheddafiana - ad Al Shwerf. Tuttavia, l’ufficio stampa della 166ma Brigata ha dichiarato che ad occuparsi della sicurezza dell'infrastruttura sarà una "forza congiunta con la Brigata Tariq bin Ziyad". Vale la pena ricordare che a causa dei danni e dei sabotaggi all'acquedotto, diverse zone della Libia non solo desertiche ma anche costiere (inclusa Misurata, terza città del Paese) sono rimaste senza acqua, suscitando la preoccupazione della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia. (Lit)