Giappone: boss della Yakuza condannato a morte come mandante di un omicidio

- La Corte distrettuale di Fukuoka, in Giappone, ha condannato a morte il 74enne Satoru Nomura, capo del clan della Yakuza Kudo-kai, sulla base di accuse di cospirazione per commettere omicidio e altri reati. La sentenza, senza precedenti nel suo genere, applica al boss della Yakuza il principio di "responsabilità del datore di lavoro" ai crimini commessi dal gruppo criminale. La sentenza è a suo modo straordinaria anche perché il giudice, Ben Adachi, ha formulato la sentenza in assenza di prove dirette, ma basandosi unicamente sulla credibilità delle testimonianze esaminate dalla corte. Il vice di Nomura, il 65enne Fumio Tanoue, è stato condannato all'ergastolo. La sentenza di ieri è la prima condanna a morte comminata in Giappone contro il capo di una organizzazione criminale domestica attiva. (Git)