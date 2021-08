Giappone: Covid, consulente governo critica ritorno a Tokyo del presidente del Cio Bach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shigeru Omi, presidente della sottocommissione governativa per la risposta alla pandemia di coronavirus in Giappone, ha rivolto una dura critica al presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, per la decisione di quest'ultimo di tornare a Tokyo anche in occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Omi, infettivologo e primo consulente di fatto del governo giapponese sul fronte della risposta alla pandemia, ha puntato l'indice contro Bach nel corso di una audizione alla Camera dei rappresentanti. "Mi chiedo perché sia venuto. Credevo potesse formulare giudizi di normale buon senso", ha affermato Omi, riferendosi al recente aumento dei contati da Covid-19 in tutto il Giappone, e in particolare nella capitale. Secondo l'esperto, il ritorno di Bach a Tokyo in occasione delle Paralimpiadi invia un messaggio sbagliato in un momento nel quale agli abitanti della capitale giapponese viene raccomandato di limitare le uscite di casa alle sole circostanze di assoluta necessità. Omi ha fatto anche riferimento alle polemiche seguite alla decisione di Bach di visitare il quartiere di lusso di Tokyo, Ginza, in occasione della chiusura delle Olimpiadi estive, all'inizio di questo mese. "E' già stato qui. Mi pare sia stato anche a Ginza. Certo, questa è la mia opinione di persona ordinaria, e non necessariamente di esperto di questa commissione", ha detto Omi, in risposta al quesito di un parlamentare dell'opposizione. La stampa giapponese evidenzia come le parole dell'esperto riflettano un sentimento diffuso tra l'opinione pubblica giapponese. (segue) (Git)