Afghanistan: il Giappone accoglierà centinaia di rifugiati (2)

- I talebani danno importanza alla preservazione delle relazioni con il Giappone. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Kyodo" un portavoce del gruppo islamista, Suhail Shaheen, auspicando la rapida riapertura dell'ambasciata giapponese a Kabul. "Noi afgani abbiamo la possibilità di unirci per la ricostruzione e riabilitazione del nostro Paese. Nessuno è preso di mira come sostenitore degli invasori o collaboratore degli Stati Uniti", ha dichiarato Shaheen in una intervista pubblicata dall'agenzia stampa giapponese. Il portavoce afferma che i talebani apprezzano il lavoro svolto in Afghanistan dalle organizzazioni non governative giapponesi, e assicura che la vita e i beni dei cittadini giapponesi e dei loro collaboratori locali verranno tutelati. (segue) (Git)