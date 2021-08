Ue: Amendola, manca politica estera europea, su Afghanistan non possiamo aspettare scelte altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa sui dossier internazionali più importanti, come l’Afghanistan, non può più stare a guardare aspettando le scelte degli altri. Lo ha affermato in un’intervista al “Corriere della Sera” il sottosegretario per gli Affari europei, Enzo Amendola, secondo cui al momento il tema è quello dell’autonomia strategica dell’Europa. “L’Unione europea non ha una politica estera, questo è il dramma. Nasciamo sui valori della pace e della sicurezza, ma da vent’anni ci siamo chiusi dentro i nostri confini”, spiega Amendola, secondo cui l’unico aspetto di politica estera che si tiene sott’occhio è quello dell’immigrazione: “Lo abbiamo fatto rispetto alla Siria, lo facciamo sempre con le crisi africane, lo stiamo facendo riguardo all’Afghanistan. Sembra che un problema geopolitico si imponga alla nostra attenzione solo se implica — o temiamo — l’arrivo di rifugiati ai nostri confini”. E Amendola non dimentica altri temi di attualità sempre legati all’aspetto dei flussi migratori: “Oggi discutiamo del muro alzato dalla Lituania al confine bielorusso o dalla Grecia al confine turco: una visione esclusivamente difensiva, tipica di chi è impotente in politica estera. Siamo afoni, impauriti. Dobbiamo scrollarci di dosso questa paura”. (segue) (Res)