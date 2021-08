Ue: Amendola, manca politica estera europea, su Afghanistan non possiamo aspettare scelte altrui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia chiaro, il sottosegretario non punta a sminuire questo tema ma ad allargare lo spettro dell’azione europea in termini di politica estera. “Il tema dei rifugiati è sempre sensibile e sono fiero che l’Europa accolga chi fugge dalla guerra o dalle persecuzioni. Ma se vediamo le crisi internazionali solo attraverso questa lente, scordiamoci di diventare dei protagonisti sulla scena internazionale anche lontanamente paragonabili alla Cina o agli Stati Uniti. La nostra è la reazione di chi vuole essere un attore globale, ma non lo è”. In questo contesto Amendola propone come modello proprio la risposta italiana. “Mi pare che l’Italia mostri la reazione giusta, con il lavoro di Mario Draghi alla presidenza del G20. Dobbiamo andare oltre le dichiarazioni vuote: è il momento di aprire gli occhi e cambiare passo, spingendo su una politica estera e di sicurezza comuni con chi ci sta. Un esercito comune europeo non è più rinviabile”. (Res)