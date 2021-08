G20: oggi a Santa Margherita Ligure la conferenza sull'empowerment femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Santa Margherita ligure la conferenza nell'ambito del G20 dedicata al tema dell'empowerment femminile. Secondo quanto precisa una nota pubblicata nel sito del ministero per le Pari opportunità, è la prima volta che in ambito G20 viene pianificato un evento sull'empowerment delle donne, dando centralità alla qualità del lavoro femminile, alle politiche per la valorizzazione del talento e della leadership delle donne, all'affermazione e alla tutela dei loro diritti e al contrasto alla violenza di genere. La conferenza, che sarà presieduta dalla ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, vedrà la partecipazione dei ministri responsabili per le pari opportunità del Paesi del G20 e dei Paesi ospiti, di rappresentanti di organizzazioni internazionali (Un Women, Oil, Ocse), del mondo delle imprese, dell'accademia e della società civile che si incontreranno per dibattere su due specifiche aree di approfondimento. La prima tematica riguarda le competenze finanziarie e digitali, l'ambiente e la sostenibilità; la seconda riguarda l'empowerment lavorativo ed economico con un'armonizzazione dei tempi nella vita quotidiana. (segue) (Res)