G20: oggi a Santa Margherita Ligure la conferenza sull'empowerment femminile (2)

- Emerge in concreto la necessità di sostenere l'empowerment economico delle donne e di migliorare l'accesso, le possibilità e le condizioni di lavoro delle donne in termini di occupazione, retribuzione, crescita professionale. Questo, nell'ottica della creazione di nuove opportunità professionali, vale anche e soprattutto per le donne vittime di violenza. È inoltre importante valorizzare le esperienze positive e di successo di lavoratrici e imprenditrici, soprattutto in relazione alle imprese creative e culturali, al settore finanziario e tecnologico, all'economia circolare, green e sostenibile. La conferenza sarà per i partecipanti anche un'occasione per condividere opinioni e buone pratiche sugli strumenti di sostegno all'empowerment femminile e di promozione della parità di genere. Saranno presi in considerazione i risultati sulla parità di genere prodotti da altre aree di lavoro nel quadro del G20, dall'Engagement group women20 e dall'alleanza G20 Empower, il cui obiettivo è promuovere la leadership femminile nel settore privato. I risultati della discussione saranno raccolti dalla presidenza italiana e portati all'attenzione dei leader del G20 in vista del vertice di Roma del 30 e 31 ottobre 2021. (Res)