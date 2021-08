Corea del Nord-Cina: tre pescatori cinesi uccisi dopo un naufragio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari nordcoreani hanno ucciso tre marinari cinesi, equipaggio di un peschereccio che era andato alla deriva a causa di un tifone e che avevano trovato rifugio in un'isola nella provincia nordcoreana di Pyongan settentrionale. Lo riferisce il portale "Daily NK", secondo cui l'incidente risale alla fine di luglio. Secondo fonti cinesi citate dal sito web, il peschereccio cinese aveva lasciato il porto di Zhuanghe, nella prefettura id Liaoning, lo scorso 25 luglio, ed era impegnata in attività di pesca illegale di granchi in acque nordcoreane. Investita dal tifone In-fa, il peschereccio - una motonave usata per evitare l'individuazione da parte dei pattugliatori nordcoreani - era andato alla deriva, sino ad arenarsi in un'isola nella contesa di Cholsan, dove i militari nordcoreane avrebbero ucciso i tre pescatori prima di informare i loro superiori. (Git)