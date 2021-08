Italia-Russia: Lavrov da oggi a Roma, previsti incontri con Draghi e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo è atteso oggi in Italia dove si tratterà sino a domani e incontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e l’omologo, Luigi Di Maio. Come spiegato la scorsa settimana dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, durante la visita in Italia Lavrov discuterà delle relazioni della Russia con la Nato e l’Unione europea. “Sono previsti incontri con il ministro degli Esteri e conversazioni con il presidente del Consiglio”, ha detto Zakharova. Fra i temi delle discussioni dovrebbero esserci anche la situazione in Ucraina e quella in Afghanistan, ha aggiunto la portavoce. Proprio sulla questione afgana l’Italia sta lavorando per organizzare una riunione che preceda il summit del G20, di cui detiene la presidenza di turno. Su questo tema domani alla Farnesina Lavrov sarà informato dal ministro Di Maio, in modo da poter coordinare i passi con uno dei grandi attori internazionali che stanno seguendo da vicino la crisi in corso in Afghanistan. Anche durante la riunione del G7, presieduto dal Regno Unito, tenutasi nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio Draghi ha ribadito che il G20 può aiutare, proprio in virtù del suo formato esteso, a coinvolgere altri Paesi tra cui proprio la Russia, ma anche “Cina, Arabia Saudita, Turchia e India” e coordinare con loro le attività volte a garantire la stabilità dell’Afghanistan.(Res)