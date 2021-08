Thailandia: governo rivede al ribasso le previsioni di crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale della Thailandia (Nesdc) ha rivisto al ribasso le previsioni ufficiali di crescita dell'economia thailandese per il 2021, in considerazione della nuova ondata di contagi da coronavirus in quel Paese. Per quest'anno il Nesdc prevede una crescita del prodotto interno lordo compresa tra lo 0,7 e l'1,2 per cento: meno della metà rispetto alla crescita prevista dall'agenzia nel primo trimestre del 2021. Lo scorso anno la Thailandia ha subito a causa della pandemia la peggiore contrazione economica dalla crisi finanziaria asiatica del 1997, con una decrescita del Pil del 6,1 per cento. "La crisi causata dalla pandemia è differente da quelle finanziarie del 1997 e del 2009. Le nostre stime di basano su cause endogene", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il segretario generale del Nesdc, Danucha Pichayanan. Il funzionario ha avvertito che la nuova previsione poggia comunque sull'ipotesi che la curva dei contagi possa appianarsi dopo il terzo trimestre, portando ad un rilassamento delle restrizioni alle attività sociali ed economiche entro ottobre. "Se invece l'emergenza pandemica proseguirà e il rilassamento delle restrizioni non potrà iniziare nel quarto trimestre (...) la crescita potrebbe essere inferiore allo 0,7 per cento", ha dichiarato Pichayanan. (Fim)