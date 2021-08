Brasile: Bolsonaro determina riduzione consumi energetici in uffici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Jair Bolsonaro ha emesso un decreto esecutivo in cui dispone che tutti gli uffici della pubblica amministrazione federale adottino misure per ridurre il consumo di elettricità. Le riduzioni devono avvenire in modo che il consumo mensile sia inferiore tra il 10 e il 20 per cento rispetto ai livelli del 2018 e del 2019. Il razionamento deve essere effettuato tra settembre 2021 e aprile 2022. Gli enti tra l'altro dovranno comunicare i consumi su internet. Chi non è in grado di ridurre i consumi dovrà fornire una giustificazione. In allegato, il decreto riporta una serie di misure che devono essere adottate dai dipendenti federali, come l'uso della luce naturale negli uffici, l'uso dell'aria condizionata limitato a 20 gradi e il riscaldamento a 24, spegnere i dispositivi elettronici quando non sono in uso. (segue) (Brb)