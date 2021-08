Difesa: Egitto e Russia firmano protocollo di sicurezza e cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa egiziano, Mohamed Zaki, e l’omologo russo Sergej Shoigu hanno firmato un protocollo di cooperazione congiunta tra i due Paesi in vari campi militari e di sicurezza. I due ministri hanno partecipato alla sessione plenaria di chiusura della settima riunione del Comitato militare egiziano-russo per la cooperazione militare. Zaki ha affermato l'orgoglio dell'Egitto nelle sue solide relazioni con la Federazione Russa, esprimendo l'aspirazione delle Forze armate egiziane a sostenere le prospettive e gli aspetti della cooperazione militare tra i due Paesi. Da parte sua, il ministro della Difesa russo ha confermato l'interesse del suo Paese a rafforzare la cooperazione con l'Egitto come un importante alleato strategico in Medio Oriente.(Cae)