Giappone: Covid, bloccata somministrazione di 1,63 milioni di dosi di vaccino Moderna

- Il ministero della Salute del Giappone ha annunciato il blocco in via cautelativa della somministrazione di 1,63 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19 prodotti da Moderna, a causa del ritrovamento di "sostanze estranee" in diverse dosi del lotto in questione. La compagnia farmaceutica giapponese Takeda Pharmaceutical Co., incaricata della vendita e della distribuzione del vaccino di Moderna nel Paese, ha annunciato di non aver ancora potuto valutare rapporti in merito alla sicurezza delle dosi di vaccino potenzialmente contaminate. L'azienda e il ministero della Salute hanno riferito che Moderna sta indagando in merito all'origine delle sostanze contaminanti, rinvenute in almeno 39 fiale del vaccino. Secondo il ministero della Salute giapponese, la presenza di sostanze non identificate nelle fiale è stata confermata a partire dal 16 agosto presso otto siti di vaccinazione a Ibaraki, Saitama, Tokyo, Gifu e Aichi. Takeda ha chiesto al produttore statunitense del vaccino una indagine urgente, ed ha ribadito l'invito alle istituzioni mediche giapponesi a scartare qualsiasi fiala di vaccino presenti anomalie, anche se provenienti da altri lotti. (Git)