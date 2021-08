Afghanistan: rischio attentati, cittadini Usa evacuati da 3 Gate dell'aeroporto di Kabul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno chiesto alla Turchia un supporto tecnico per gestire l'aeroporto di Kabul dopo la partenza delle forze straniere, ma hanno ribadito anche ad Ankara il ritiro del proprio contingente entro la scadenza prefissata. Secondo quanto riferiscono funzionari turchi ai media internazionali, la richiesta condizionata dei talebani, che il 15 agosto scorso hanno conquistato de facto il Paese con l’ingresso nella capitale Kabul, pongono la Turchia in una situazione complessa, considerato che la sicurezza di eventuali tecnici turchi sarebbe demandata ai talebani. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, uno dei portavoce dell’ufficio politico dei talebani in Qatar, Mohammad Naeem Wardak, ha affermato di aver chiesto anzitutto alla Turchia un ruolo di primo piano nel sostegno al popolo afgano. “La Turchia è un Paese importante, i turchi sono musulmani e un popolo fraterno. Abbiamo relazioni storiche, sociali e culturali con la Turchia", ha dichiarato Wardak, il quale ha aggiunto che i talebani vogliono migliorare le relazioni in futuro e sono in stretto contatto con Ankara. Il portavoce talebano ha sottolineato che vi è necessità del sostegno di un Paese come la Turchia. "Ci sono due aspetti principali nelle nostre relazioni. Il primo sono i principi della religione dell'Islam, e il secondo è il grande interesse del Paese e della gente. Alla luce di questi due aspetti vogliamo stabilire relazioni buone, costruttive e positive in particolare con la Turchia”, ha dichiarato Wardak. (segue) (Nys)