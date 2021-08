Afghanistan: rischio attentati, cittadini Usa evacuati da 3 Gate dell'aeroporto di Kabul (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 20 agosto, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che “se necessario” la Turchia è disposta a incontrare i talebani. Il governo turco ha adottato un approccio pragmatico ai recenti eventi in Afghanistan. Sottolineando che in Afghanistan sono emerse nuove realtà, Ankara ha affermato che andrà avanti di conseguenza mantenendo aperta la comunicazione con tutti gli attori interessati. La scorsa settimana, Erdogan ha inoltre accolto con favore le dichiarazioni moderate fatte dai funzionari talebani e ha annunciato che la Turchia è pronta a cooperare con tutte le parti per garantire pace e stabilità. Il presidente turco ha affermato che la presenza militare turca nel Paese sosterrà la nuova amministrazione afgana nell'arena internazionale. Il presidente turco ha anche annunciato che le truppe turche proteggeranno l'aeroporto internazionale di Kabul Hamid Karzai e assicureranno che le evacuazioni continuino in modo sicuro e pacifico. (Nys)