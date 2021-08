Corea del Sud-Usa: concluse le esercitazioni congiunte, nuovo avvertimento da Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito internet d'informazione e propaganda del Partito del lavoro nordcoreano, "Uriminzokkiri", è tornato a contestare le annuali esercitazioni estive congiunte delle forze armate statunitensi e sudcoreane, avvertendo che Usa e Corea del Sud stanno "giocando pericolosamente con il fuoco" delle tensioni nella Penisola coreana. L'avvertimento giunge in concomitanza con la chiusura delle esercitazioni estive congiunte, che quest'anno sono durate nove giorni e che si sono limitate a simulazioni informatiche presso le postazioni di comando. Secondo "Uriminzokkiri", le esercitazioni congiunte "puntano con ogni evidenza ad aggravare deliberatamente la situazione nella Penisola coreana, e a giocare pericolosamente con il fuoco nell'attesa di completare i preparativi per una invasione del Nord". L'articolo critica in particolare la Corea del Sud, accusandola di aver formulato una "scusa inconsistente" per giustificare un "atto criminale di invasione". (segue) (Git)