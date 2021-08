Roma 2021: Mammì (M5s), tragicomiche proposte per persone senza dimora avanzate da sfidanti Raggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito alle ‘proposte’ del centrodestra, si fa davvero fatica a coglierne i tratti nelle parole della Matone riportate nell’articolo. In generale, penso emerga trasversalmente la mancanza di una consapevolezza fondamentale: le persone che hanno scelto la strada come casa non sempre accettano l’accoglienza e, quando i nostri operatori riescono a convincerli ad entrare nelle strutture, devono trovare insieme a un letto anche una progettualità pronta a guidarli e sostenerli. Secondo la volontà e la storia di ciascun ospite senza dimora, la vera sfida è sostenerli verso la riconquista dell’autonomia. Su questo obiettivo fondamentale abbiamo basato l’insieme dei nuovi servizi che abbiamo aperto, insieme ai nuovi ricoveri per le emergenze climatiche. E siamo convinti che sia questa la strada, oggi già tracciata grazie a questa Amministrazione, su cui si debba continuare a investire", conclude. (Rer)