Afghanistan: Pd, Nura Musse si dimetta

- Il Partito democratico chiede le dimissioni di Nura Musse Ali, componente del Pd della commissione Pari Opportunità della Regione Toscana che, in una intervista aveva definito una "tappa obbligata" verso la maturazione dell'Afghanistan il ritorno dei talebani a Kabul. "Le parole di Nura Musse Ali non rappresentano il pensiero del Pd, che si batte da sempre affinché sia riconosciuto il ruolo delle donne, in Italia come nel mondo. Per questo, nel dissociarci dalle sue parole e nel ribadire la nostra contrarietà verso ogni regime che azzera la dignità delle persone, chiediamo che si dimetta", ha affermato in una nota Enrico Borghi, della segreteria nazionale del partito.(Com)