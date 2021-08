Afghanistan: Blinken, 4.500 cittadini statunitensi evacuati, circa 1.500 ancora nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 4.500 cittadini statunitensi sono stati evacuati dall’Afghanistan ad oggi. Lo ha dichiarato parlando in conferenza stampa il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. In totale, ha aggiunto, 82.300 persone sono state portate in sicurezza fuori da Kabul. Nelle ultime 24 ore, ha detto Blinken, “circa 19 mila statunitensi sono stati evacuati su 90 voli militari Usa e della coalizione”. Quanto agli statunitensi ancora presenti nel Paese, Blinken ha detto che sono circa 1.500 ma che si tratta di un “un numero difficile da definire”. “Il governo non controlla gli americani quando viaggiano, sono incoraggiati a registrarsi ma se lo fanno o no è volontario”, ha detto Blinken, aggiungendo che le autorità statunitensi sono state nelle ultime 24 ore in contatto con 500 cittadini Usa dando loro indizioni su come raggiungere l’aeroporto. Il segretario di Stato ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno cercando "in modo aggressivo" di raggiungere circa mille persone. Blinken ha quindi evidenziato che "25 Paesi hanno contribuito al reinsediamento degli evacuati" dal Paese, a seguito di un duro lavoro di concertazione diplomatica. (Nys)