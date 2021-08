Roma 2021: Michetti, Ostia Comune? Non credo, va ridisegnato litorale perché sia fiore occhiello città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Ostia dovrebbe fare Comune a sé? Ma no, non credo. È un problema di governance. Ostia dovrebbe godere dei turisti di Roma. Andrebbe ridisegnato tutto il litorale e rimesso a sistema. E poi c'è la Roma Lido che l'unica alternativa al mezzo privato e al pubblico su gomma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto alla rassegna Mediterranea a San Felice Circeo. "Ostia deve essere uno dei fiori all'occhiello del Comune di Roma", ha concluso. (Rer)