Egitto: scoperto un tempio romano sotto palazzo in demolizione

- Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità in Egitto, ha annunciato la scoperta di un tempio romano sotto un palazzo attualmente in fase di demolizione. Waziri ha aggiunto, parlando ai media egiziani, che sotto la struttura si trovano chiari resti e prove di un tempio romano, e per questa ragione il palazzo verrà rimosso per effettuare gli scavi a portare completamente alla luce il tempio. Waziri ha quindi annunciato che il mese prossimo sarà annunciata una nuova scoperta archeologica a Saqqara, che “stupirà il mondo intero quando verrà annunciata”.(Cae)