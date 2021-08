Egitto: Gaza, apertura valico Rafah solo per ritorno persone bloccate e merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno deciso di aprire domani e in un’unica direzione il valico di Rafah – che conduce alla striscia di Gaza- per consentire il ritorno delle persone bloccate al di là del passaggio e l'ingresso di merci. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti locali, precisando che Hamas a Gaza ha deciso di ridurre l'escalation con Israele. In precedenza, l'Egitto ha chiuso il valico di Rafah a causa delle tensioni tra il movimento islamico e lo Stato ebraico.(Cae)