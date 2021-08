Usa: Biden aggiornato da intelligence su rapporto circa le origini del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sul rapporto elaborato dall’intelligence circa le origini della pandemia di Covid-19. Lo rende noto la Casa Bianca. Questa settimana la comunità dell'intelligence ha concluso la sua indagine di 90 giorni circa l'origine del virus. Biden è stato informato martedì 24 agosto, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Era un briefing riservato, quindi ovviamente non sono informazioni che forniremo pubblicamente", ha spiegato. La comunità dell'intelligence sta preparando una sintesi non classificata dei suoi risultati, che sarà pubblicata nei prossimi giorni. Psaki, sollecitata dai giornalisti, ha rifiutato di approfondire i riscontri principali del rapporto. Il quotidiano “Washington Post”, citando fonti coperte, ha riferito martedì scorso che i servizi Usa non sono stati in grado di determinare in modo definitivo se il virus abbia avuto origine in un laboratorio o se sia stato trasmesso direttamente dagli animali all'uomo. A maggio scorso Biden ha chiesto all'intelligence statunitense di "raddoppiare gli sforzi" per giungere a una conclusione definitiva sulle origini della malattia, invitandoli a riferirgli i risultati entro 90 giorni. I massimi funzionari dell'intelligence, inclusa la direttrice dell'intelligence nazionale Avril Haines, hanno riconosciuto non è possibile escludere che il virus possa aver avuto origine da un incidente di laboratorio, ma hanno avvertito che sarebbe difficile giungere a una conclusione definitiva in merito.(Nys)