Brasile: Human Rights Watch chiede di bocciare la legge anti-indigeni 'limite temporale' (5)

- La legge contiene per Hrw altre disposizioni molto problematiche. Impedisce agli indigeni di rivendicare ulteriori terre per espandere territori già delimitati. Consentirebbe inoltre al governo di eliminare le riserve indigene quando ritiene che la terra non sia più "essenziale" a causa di cambiamenti nei loro "tratti culturali" o altri fattori dovuti al "passare del tempo". Questi termini troppo ampi potrebbero portare a rimozioni forzate, afferma la Ong. Il disegno di legge consentirebbe inoltre al governo di contattare le popolazioni indigene che vivono in isolamento volontario per fornire assistenza medica e "mediare un'azione nell'interesse pubblico", senza fornire altri dettagli. "Le interpretazioni degli standard internazionali supportate dalle Nazioni Unite avvertono che il contatto con popolazioni isolate può avere conseguenze negative drammatiche per la loro sopravvivenza fisica e culturale e che i governi dovrebbero adottare misure per prevenire i contatti con l'esterno", sottolinea Hrw. (segue) (Brb)