Vietnam-Usa: Harris, Washington manterrà presenza navale nel Mar Cinese Meridionale (2)

- Harris ha dichiarato durante l'incontro che Stati Uniti e Vietnam devono trovare un modo per aumentare la pressione sulla Cina, contrastandone le “eccessive” rivendicazioni territoriali e facendo in modo che rispetti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La numero due della Casa Bianca ha sottolineato la determinazione degli Stati Uniti a innalzare le relazioni con il Vietnam allo status di partenariato strategico e a soddisfare la richiesta di Hanoi di acquistare una terza nave per la sua Guardia costiera. “Dobbiamo trovare un modo per aumentare la pressione su Pechino e fare in modo che rispetti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sfidando le sue eccessive e arroganti rivendicazioni marittime”, ha affermato Harris nell’occasione. Quella a Hanoi è la seconda tappa della visita della vice presidente statunitense nel sud-est asiatico, aperta da una tappa a Singapore. (segue) (Fim)