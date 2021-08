Roma 2021: Mammì (M5s), tragicomiche proposte per persone senza dimora avanzate da sfidanti Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto anche dare finalmente stabilità al Piano Freddo e Caldo: le emergenze climatiche ci sono - spiega ancora - ogni anno ed è per questo che abbiamo voluto questi 500 posti in più (giusti giusti quelli che propone Calenda), proprio per andare oltre quella visione emergenziale che ha condizionato l’andamento di questo servizio fino ad oggi. Il nostro bando, infatti, prevede un accordo per la prima volta quadriennale. Questo vuol dire uscire finalmente dai bandi fatti anno per anno, con rischi ritardi e sovraccarico di lavoro per gli uffici. È poi fondamentale ricordare, quando Calenda parla di persone senza dimora con disturbi psichiatrici citando possibili accordi tra centri di salute mentale e Asl, che è stata l’Amministrazione Raggi a firmare il primo accordo per l’integrazione sociosanitaria della città: questo vuol dire che, finalmente, operatori sanitari (Asl) e sociali (Comune) potranno lavorare in squadre integrate, senza quindi quei passaggi e contro-passaggi tra strutture che rallentano solo le procedure e compromettono l’efficacia dei servizi ai cittadini, senza dimora con disturbi psichiatrici inclusi. Inoltre abbiamo voluto sviluppare progetti specifici, come quello con l’ospedale San Giovanni per le dimissioni ‘protette’ delle persone senza dimora, che escono dalla struttura e non sanno dove andare". (segue) (Rer)