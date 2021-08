© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'annuncio della Commissione Affari Costituzionali sull'accelerazione per dotare Roma Capitale di poteri speciali. Come sindaco mi impegnerò perché la prossima sia una consiliatura costituente che porti ad un nuovo ordinamento della Capitale". Lo scrive, in un tweet, il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)