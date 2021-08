Usa: Biden firma ordine esecutivo, sicurezza cibernetica è questione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza cibernetica è un problema globale. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando alla stampa l’ultimo ordine esecutivo da lui firmato e volto a migliorare la capacità Usa di difendersi dalle offensive di questo tipo. “Ne ho parlato con i leader G7 – ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca - e con il presidente russo Vladimir Putin ho parlato dei ransomware (i virus informatici che bloccano interi sistemi informatici e chiedono un riscatto per rimetterli in funzione) e gli ho detto che ci aspettiamo un’assunzione di responsabilità, perché sappiamo chi sono (gli autori degli attacchi ransomware). Secondo Biden, tutti gli strumenti tecnologici “possono essere obiettivi di attacchi cibernetici; nostre capacità di cybersecurity stanno crescendo ma mezzo milione di posti nel settore restano ancora scoperti”, ha detto il presidente. “Ho firmato un ordine esecutivo che modernizza gli standard di sicurezza per i prodotti che il governo federale acquista”, ha aggiunto Biden. “La sicurezza informatica – ha concluso - è operata in gran parte dal settore privato e il governo federale può fare poco da solo”.(Nys)