Brasile: Human Rights Watch chiede di bocciare la legge anti-indigeni 'limite temporale' (6)

- E c'è di più. Il disegno di legge consentirebbe inoltre al governo di esplorare le risorse energetiche, creare basi militari ed espandere strade strategiche nelle terre indigene senza alcuna consultazione con i popoli indigeni. "Gli standard internazionali richiedono un'efficace consultazione con i popoli indigeni in buona fede per ottenere il loro consenso libero e informato prima di approvare progetti che avrebbero un impatto sulle loro terre e mezzi di sussistenza, comprese le attività militari, nonché prima di approvare leggi in tal senso", conclude la denuncia di Hrw. (Brb)