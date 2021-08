Roma: assessora Comunità solidale, no disinteresse su Lucha y siesta, ma neanche assegnazioni "ad personam" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensate che, quando siamo arrivati, il Comune aveva solo 2 centri antiviolenza e 3 strutture di accoglienza. Oggi la città è davvero cambiata: entro la fine del 2021 Roma arriverà ad avere quasi un centro antiviolenza per Municipio, oltre che a triplicare i posti a disposizione per ospitare. Per raggiungere questo risultato è stato fatto un investimento deciso, mettendo in campo in questi anni oltre 2 milioni di euro di fondi ordinari del Comune. Abbiamo così compensato l’insufficienza di risorse arrivate tramite la Regione Lazio. Perché la lotta alla violenza di genere non può più aspettare. Molto ancora c’è da fare e bisogna continuare a investire con forza in questi servizi. In questi anni abbiamo assicurato uno ‘zoccolo duro’ di servizi antiviolenza determinante, che sta già cambiando la vita di molte: sono state oltre 1100 le donne supportate dai centri antiviolenza del Comune nei primi sei mesi del 2021. Dobbiamo continuare in questa direzione, per far arrivare a ogni singola donna un messaggio e un supporto fondamentale: nessuna è sola", conclude Mammì. (Rer)