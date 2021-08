Messico: elicottero della marina con a bordo ministro Interno precipita a Veracruz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero della marina militare del Messico è precipitato questa mattina in un'area rurale dello stato di Veracruz. Il velivolo stava effettuando un sorvolo per verificare i danni causati dal passaggio nella zona dall'uragano Grace. A bordo dell'elicottero danneggiato viaggiava il ministro dell'Interno messicano, Erick Cisneros. Secondo quanto riferito in una nota pubblicata su Twitter dal presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, Cisneros è rimasto ferito ma si trova in condizioni stabili. Secondo quanto reso noto dalla polizia che indaga sull'accaduto, l'elicottero è precipitato mentre volava a bassa quota in procinto di atterrare in uno dei punti più inaccessibili della Sierra de la Huasteca. E' probabile che il pilota abbia perso il controllo del mezzo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. (Mec)